Масса 7одинаковых пакетов скартофелем 21кг какова масса пяти таких же пакетов скартофелем
Математика
Масса 7одинаковых пакетов скартофелем 21кг какова масса пяти таких же пакетов скартофелем
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 21:7=3 (кг) масса одного пакета 2) 3*5 =15 (кг) масса пяти пакетов Ответ: 15 кг
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