Масса 7одинаковых пакетов скартофелем 21кг какова масса пяти таких же пакетов скартофелем

Математика
Масса 7одинаковых пакетов скартофелем 21кг какова масса пяти таких же пакетов скартофелем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21:7=3 (кг) масса одного пакета 2) 3*5 =15 (кг) масса пяти пакетов Ответ: 15 кг
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