До середини магніта який підвішений на нитці,підносять кінець ножа.Чи намагнічен??й ніж,якщо магніт до нього притягується?

Физика
До середини магніта який підвішений на нитці,підносять кінець ножа.Чи намагнічен??й ніж,якщо магніт до нього притягується?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По русски напишиа а если не сложно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей № 7. 3-класс.
Ответить
Математика
Решите уравнение (3 4/7 -х)+2 1/7=5
Ответить
Алгебра
Яка пара чисел є розв'язком рівняння 2х-3у=1 А (2; 1) Б (14; -9) В (4; -3) Г (6; 5)
Ответить
История
Особый церковный собор длившийся церкви на содержание духовенства и храмов со вс??го населения Западной Европы
Ответить
Литература
Сочинить несколько строк про букву к со словами дружим и не тужим
Ответить