До середини магніта який підвішений на нитці,підносять кінець ножа.Чи намагнічен??й ніж,якщо магніт до нього притягується?
Физика
До середини магніта який підвішений на нитці,підносять кінець ножа.Чи намагнічен??й ніж,якщо магніт до нього притягується?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По русски напишиа а если не сложно
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