Помогите пожалуйста Используйте формулу квадратов суммы или разности, высислите. а)51 во второй степени=(50+1)во второй степени=... б)28во второй степени=...

Алгебра

Помогите пожалуйста Используйте формулу квадратов суммы или разности, высислите. а)51 во второй степени=(50+1)во второй степени=... б)28во второй степени=...

Автор: Гость