Помогите пожалуйста Используйте формулу квадратов суммы или разности, высислите. а)51 во второй степени=(50+1)во второй степени=... б)28во второй степени=...
Алгебра
Помогите пожалуйста Используйте формулу квадратов суммы или разности, высислите. а)51 во второй степени=(50+1)во второй степени=... б)28во второй степени=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2500+100+1 б)900-120-2
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