Троє чоловіків на питання скільки кожному років,відповіли по-різному. Короленко: - Нам разом - 135 років; Гуревич: - Я молодший за Короленка на 10 років; Данилюк: - Мені разом з Короленком 85 років. Скільки років кожному?
Математика
Троє чоловіків на питання скільки кожному років,відповіли по-різному. Короленко: - Нам разом - 135 років; Гуревич: - Я молодший за Короленка на 10 років; Данилюк: - Мені разом з Короленком 85 років. Скільки років кожному?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Короленко - х лет, тогда Гуревичу - (х-10), а Данилюку - (85-х) х+ (х-10) +(85-х) = 135 х+х-10+85-х=135 х+75 = 135 х = 135-75 = 60 лет Короленко 60-10 = 50 лет Гуревичу 85-60 =25 лет Данилюку
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