Троє чоловіків на питання скільки кожному років,відповіли по-різному. Короленко: - Нам разом - 135 років; Гуревич: - Я молодший за Короленка на 10 років; Данилюк: - Мені разом з Короленком 85 років. Скільки років кожному?

Математика

Троє чоловіків на питання скільки кожному років,відповіли по-різному. Короленко: - Нам разом - 135 років; Гуревич: - Я молодший за Короленка на 10 років; Данилюк: - Мені разом з Короленком 85 років. Скільки років кожному?

Автор: Гость