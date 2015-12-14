Задача 9. Правовая иерархия Расположите правовые акты в порядке их иерархии, где 1 соответствует наивысшей позиции. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О Конституционном Суде Россий...

Обществознание

Задача 9. Правовая иерархия Расположите правовые акты в порядке их иерархии, где 1 соответствует наивысшей позиции. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О Конституционном Суде Российской Федерации» Приказ Министерства культуры РФ от 06.06.2014 № 1015 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации на 2014–2015 годы» Указ Президента РФ «О внесении изменения в Положение об Управлении делами Президента Российской Федерации», утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 года N 1370 Закон РФ «О налогах на имущество физических лиц»

Автор: Гость