Нужна помощь #132!!!СРОЧНО!!!!!!

Математика
Нужна помощь #132!!!СРОЧНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
942/30=31,4 ряда,т.к. полных рядов, то Ответ:31 ряд
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