Помогите пж номер 22.
Математика
Помогите пж номер 22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32+38=70 км/час скорость сближения 350:70=5 часов теплоходы будут в пути до встречи 11+5=16 часов они встретятся или 4,00 дня
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