Мелкие, невзрачные цветки, не имеющие запаха, вероятнее всего опыляется (напишите стр. где нашли ответ)
Биология
Мелкие, невзрачные цветки, не имеющие запаха, вероятнее всего опыляется (напишите стр. где нашли ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелкие, невзрачные цветки, не имеющие запаха, вероятнее всего опыляется ветром . Анемофилия
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