Мелкие, невзрачные цветки, не имеющие запаха, вероятнее всего опыляется (напишите стр. где нашли ответ)

Биология

Мелкие, невзрачные цветки, не имеющие запаха, вероятнее всего опыляется (напишите стр. где нашли ответ)

Автор: Гость