Допишите к условным придаточным предложениям главные. 1.Если наша встреча все-та??и состоится,... 2.Раз ты уезжаешь надолго,...

Русский язык

Допишите к условным придаточным предложениям главные. 1.Если наша встреча все-та??и состоится,... 2.Раз ты уезжаешь надолго,...

Автор: Гость