Допишите к условным придаточным предложениям главные. 1.Если наша встреча все-та??и состоится,... 2.Раз ты уезжаешь надолго,...
Русский язык
Допишите к условным придаточным предложениям главные. 1.Если наша встреча все-та??и состоится,... 2.Раз ты уезжаешь надолго,...
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