Помогите пожалуйста с вторым Найдите корень уравнения b-0,872b=32
Математика
Помогите пожалуйста с вторым Найдите корень уравнения b-0,872b=32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b-0,872b=32 0,128b=32 b=250
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