Сравни значения величин: 20 см и 1 м 2 дм 4 см и 25 см 2 м и 15дм
Математика
Сравни значения величин: 20 см и 1 м 2 дм 4 см и 25 см 2 м и 15дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 см <1 м 2 дм 4 см<25 см 2 м> 15 дм
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