Как назывались первое высшее учебное заведение возникшее в Европе в двенадцатом ??еке
История
Как назывались первое высшее учебное заведение возникшее в Европе в двенадцатом ??еке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Университет............
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