1)при вычислении значений двух сложных выражений ученики выполнили следующие дей??твия.172+748, 364-172, 364-230, 748:4, 920:4, 192+187.Восстанови выражения и найди их значения
Математика
1)при вычислении значений двух сложных выражений ученики выполнили следующие дей??твия.172+748, 364-172, 364-230, 748:4, 920:4, 192+187.Восстанови выражения и найди их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
172+748=920 (1-1) 364-172=192 (2-1) 364-230=134 (1-3) 748:4=187 (2-2) 920:4=230 (1-2) 192+187=379 (2-3) цифирки в скобочках - это к какому выражению относится данный пример Итак, 192+(364-172):4 это второе выражение 364 -(172+748):4 это первое выражение Ответ к первому выражению 134, ко второму - 379.
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