Какую дробь называют несократимой Приведите пример
Математика
Какую дробь называют несократимой Приведите пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несократимая дробь- дробь, которую нельзя сократить, то есть разделить числителя и знаменателю на одно и тоже нат. число. ибо у них больше нет общего делителя. пример: 1/2 3/4 и т.д.
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