План рассказа стрижонок скрип
Литература
План рассказа стрижонок скрип
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.-Первый день в жизни 2.-Еда- кормление 3.-Поселение стрижей. 4.-Любопытный птенчик 5.-Отважные птички. 6.-Битва с соколом. 7.-Трагедия 8.-Соседи с добрым сердцем 9.-самый первый полёт 10.-Своё жильё. 11.-ложная тревога1) 12.-Отлет на зимовку. Кстати, тоже Токийский гуль любишь?
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