План рассказа стрижонок скрип

Гость: Гость:

1.-Первый день в жизни 2.-Еда- кормление 3.-Поселение стрижей. 4.-Любопытный птенчик 5.-Отважные птички. 6.-Битва с соколом. 7.-Трагедия 8.-Соседи с добрым сердцем 9.-самый первый полёт 10.-Своё жильё. 11.-ложная тревога1) 12.-Отлет на зимовку. Кстати, тоже Токийский гуль любишь?