Помогите пожалуйста!как будет во мн.ч слово поле
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Помогите пожалуйста!как будет во мн.ч слово поле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поля в мн.ч будет именно так
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