Помогите стих про весну 20 строчек к завтрешнеему дню
Литература
Помогите стих про весну 20 строчек к завтрешнеему дню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньки стоят погожие, На праздники похожие, А в небе - солнце теплое, Веселое и доброе. Все реки разливаются, Все почки раскрываются, Ушла зима со стужами, Сугробы стали лужами. Покинув страны южные, Вернулись птицы дружные. На каждой ветке скворушки Сидят и чистят перышки. Пришла пора весенняя, Пришла пора цветения. И, значит, настроение У всех людей - весеннее!
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