Помогите стих про весну 20 строчек к завтрешнеему дню

Гость: Гость:

Деньки стоят погожие, На праздники похожие, А в небе - солнце теплое, Веселое и доброе. Все реки разливаются, Все почки раскрываются, Ушла зима со стужами, Сугробы стали лужами. Покинув страны южные, Вернулись птицы дружные. На каждой ветке скворушки Сидят и чистят перышки. Пришла пора весенняя, Пришла пора цветения. И, значит, настроение У всех людей - весеннее!