Не большие стихи зауральских поэтов(Укажите автора и напишите стих)

Русский язык
Не большие стихи зауральских поэтов(Укажите автора и напишите стих)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кузьмина В.В.Тянет к ваянию. И, как всегда, Тянет к ваянию. И, как всегда, Первым звуком пронзить Чистый лист Как-то совестно. Шаг –Поглощает море В проталинах рифмы, В сцеплении ритма рифов… И не знаешь, на чем Остановится взгляд, Какой вкус обожжет язык. Разве кто-нибудь виноват? Карандаш к бумаге привык.
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