Не большие стихи зауральских поэтов(Укажите автора и напишите стих)

Гость: Гость:

Кузьмина В.В.Тянет к ваянию. И, как всегда, Тянет к ваянию. И, как всегда, Первым звуком пронзить Чистый лист Как-то совестно. Шаг –Поглощает море В проталинах рифмы, В сцеплении ритма рифов… И не знаешь, на чем Остановится взгляд, Какой вкус обожжет язык. Разве кто-нибудь виноват? Карандаш к бумаге привык.