Двое рабочих изготовили по 100 деталей каждый. Из общего числа изготовленных деталей 70 оказались первого сорта, остальные – второго. Сколько деталей первого сорта изготовил каждый рабочий, если известно, что у первого ра...

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Второй рабочий изготовил x деталей 1 сорта и 100-x деталей 2 сорта. Отношение сортов 2:1=(100-x):x Первый рабочий изготовил y деталей 1 сорта и 100-y деталей 2 сорта. Отношение сортов 2:1=(100-y):y И у 1 рабочего это отношение в 4 раза больше. (100-y)/y=4*(100-x/x) А всего 70 деталей 1 сорта. x+y=70 Получаем y=70-x; 100-y=30+x (30+x)/(70-x)=(400-4x)/x По правилу пропорции x(30+x)=(400-4x)(70-x) Раскрывает скобки, упрощаем. 3x^2-710x+28000=0 Это уравнение имеет 2 корня x1=50;100-x=50;y=20;100-y=80 x2=560/3>100 - не подходит. Ответ: 1 рабочий сделал 20 деталей 1 сорта и 80 деталей 2 сорта. На 1 деталь 1 сорта он сделал 4 детали 2 сорта. 2 рабочий сделал 50 деталей 1 сорта и 50 - 2 сорта. На 1 деталь 1 сорта он сделал 1 деталь 2 сорта, то есть в 4 раза меньше, чем 1 рабочий.