двое рабочих, работая совместно с одинаковой производительностью могут выполнить заказ за 5,5 часа. за сколько времени они выполнят заказ если первый из них увеличит производительность на 20%, а второй будет работать с прежней ...

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двое рабочих, работая совместно с одинаковой производительностью могут выполнить заказ за 5,5 часа. за сколько времени они выполнят заказ если первый из них увеличит производительность на 20%, а второй будет работать с прежней производительностью?

Автор: Гость