двое рабочих, работая совместно с одинаковой производительностью могут выполнить заказ за 5,5 часа. за сколько времени они выполнят заказ если первый из них увеличит производительность на 20%, а второй будет работать с прежней ...

Алгебра
двое рабочих, работая совместно с одинаковой производительностью могут выполнить заказ за 5,5 часа. за сколько времени они выполнят заказ если первый из них увеличит производительность на 20%, а второй будет работать с прежней производительностью?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S/(v+v) = 5.5 S/(v+1.2 v) = S/2.2v = 1/1.1 * S/(2v) = 1/1.1 * 5.5 = 5 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в прямоугольном треугольнике abc угол С равен 90 градусов AC=6cm AB=9cm CE-высота. Найти BE Помогите.
Ответить
Алгебра
Срочно! sin(^2) x+ sin(^2)2x = sin(^2)3x + sin(^2)4x в скобках степень
Ответить
Математика
при переработке молока получили 8% творога.Сколько творога можно получить из 200 кг молока?
Ответить
Английский язык
по 3 примера предложений с каждым из глаголов must can should have ought (предложения простые и коротенькие) спасибо:)
Ответить
Алгебра
Вычислить: 5:1( 2/3(дробь))+7:1(3/4(дробь))
Ответить