двое рабочих, работая совместно с одинаковой производительностью могут выполнить заказ за 5,5 часа. за сколько времени они выполнят заказ если первый из них увеличит производительность на 20%, а второй будет работать с прежней ...
Алгебра
двое рабочих, работая совместно с одинаковой производительностью могут выполнить заказ за 5,5 часа. за сколько времени они выполнят заказ если первый из них увеличит производительность на 20%, а второй будет работать с прежней производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S/(v+v) = 5.5 S/(v+1.2 v) = S/2.2v = 1/1.1 * S/(2v) = 1/1.1 * 5.5 = 5 часов
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