Двое рабочих заработали вместе 190 000тенге.один работал 2 недели, а другой 8 недель. сколько денег заработал каждый , если в день они получают одинаковую зароботную плату ?

Гость: Гость:

Заработали-190000т 1р-2недели 2р-8недель. Сколько денег заработал каждый? 1)2+8=10 недель работали всего. 2)190 000:10=19000т-зарабатывали за 1неделю. 3)19000*2=38000т-заработал один рабочий 4)19000*8=152000т-заработал другой рабочий Ответ:один рабочий заработал за 2недеи 38000тенге,а второй за 8недель заработал 152000тенге.