Двое соседей-дачников собрались построить мост через ручей, разделяющий их дачны?? участки. Расстояние от ручья до домика каждого дачника разное, причем домик одного дачника располагается чуть ниже по течению относительно домик...

Математика

Двое соседей-дачников собрались построить мост через ручей, разделяющий их дачны?? участки. Расстояние от ручья до домика каждого дачника разное, причем домик одного дачника располагается чуть ниже по течению относительно домика другого. Как построить мост через ручей, чтобы он отстоял на одинаковом расстоянии от обоих домиков?

Автор: Гость