Двое соседей-дачников собрались построить мост через ручей, разделяющий их дачны?? участки. Расстояние от ручья до домика каждого дачника разное, причем домик одного дачника располагается чуть ниже по течению относительно домик...
Математика
Двое соседей-дачников собрались построить мост через ручей, разделяющий их дачны?? участки. Расстояние от ручья до домика каждого дачника разное, причем домик одного дачника располагается чуть ниже по течению относительно домика другого. Как построить мост через ручей, чтобы он отстоял на одинаковом расстоянии от обоих домиков?
Ответ(ы):
Гость:
Используем веревку. Необходимо: 1. Замерить расстояние между двумя домиками по прямой линии. 2. Разделить его пополам. 3. В средней части верёвки сделать отметку и установить из неё перпендикуляр по направлению к ручью. 4. Точка пересечения перпендикуляра с ручьем и есть искомое место для постройки моста.
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