Двух поселков навстречу друг другу выехали одновременно Мотоциклист и велосипед??ст скорость мотоцикла 54 километров в час велосипедов 16 километров час Сколько километров проехал мотоциклист до встречи если велосипед проехал 4...

Математика

Двух поселков навстречу друг другу выехали одновременно Мотоциклист и велосипед??ст скорость мотоцикла 54 километров в час велосипедов 16 километров час Сколько километров проехал мотоциклист до встречи если велосипед проехал 48 километров

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