Двух поселков навстречу друг другу выехали одновременно Мотоциклист и велосипед??ст скорость мотоцикла 54 километров в час велосипедов 16 километров час Сколько километров проехал мотоциклист до встречи если велосипед проехал 4...
Математика
Двух поселков навстречу друг другу выехали одновременно Мотоциклист и велосипед??ст скорость мотоцикла 54 километров в час велосипедов 16 километров час Сколько километров проехал мотоциклист до встречи если велосипед проехал 48 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мотоциклист-50 км/ч Велосипедист-16 км/ч 1)48:16=3(ч)-время сколько ехал велосипедист 2)50x3=150(км)-проехал за три часа
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