джо, джейн и джонни нашли сокровища. напиши, что находится в ящике и в сумке.
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джо, джейн и джонни нашли сокровища. напиши, что находится в ящике и в сумке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сумке лежит кошка и лампа-in the bag there is a cat and a lamp в ящики лежит стул и флаг-in the boxes is a chair and a flag надеюсь правильно?!
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