Дзьоб курки,коготь тигра,ручка вчительки-перевести на английску
Английский язык
Дзьоб курки,коготь тигра,ручка вчительки-перевести на английску
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The beak chicken, tiger claw, handle teacher.
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