Помоги срочно! Для каждой пары уравнений (1) и (2) ответьте на следующие вопросы: 1) правда ли, что (1) = gt; (2) 2)правда ли, что (2) = gt; (1) 3)правда ли, что (1) lt;=gt;(2)

Алгебра

Помоги срочно! Для каждой пары уравнений (1) и (2) ответьте на следующие вопросы: 1) правда ли, что (1) = gt; (2) 2)правда ли, что (2) = gt; (1) 3)правда ли, что (1) lt;=gt;(2)

Автор: Гость