Помоги срочно! Для каждой пары уравнений (1) и (2) ответьте на следующие вопросы: 1) правда ли, что (1) = gt; (2) 2)правда ли, что (2) = gt; (1) 3)правда ли, что (1) lt;=gt;(2)
Алгебра
Помоги срочно! Для каждой пары уравнений (1) и (2) ответьте на следующие вопросы: 1) правда ли, что (1) = gt; (2) 2)правда ли, что (2) = gt; (1) 3)правда ли, что (1) lt;=gt;(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (1) --- x≥0 ; (2) --- x = -3 ∅ 2. (1) --- x²-3x+2≠0 ≡ (x-1)(x-2)≠0 ≡ x≠1 ; x≠2 (2) --- x=1 ; x=2 ∅ 3. (1) --- x(x²-3x+2) = 0 (2) ⇒ (1) 4. (1) --- x≠1 ; (2) --- x=1 ∅ 5. (1) --- x≠1 ; (2) --- x=1 ∅ 6. (1) --- (2) ⇒ (1) 7. ⇔ 8. ⇔ 9. (1) ⇒ (2) 10. ⇔ 11. (1) ⇒ (2) 12. (1) ⇒ (2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диагоналей прямоугольника ABCD пересекаются в точке О угол ABO равен 40° найдите углы между диагоналями
Математика
Математика
В первый день продали 1/3 часть всех арбузов и 6 арбуза,во второй день 1/4 часть остав??ихся и 8 арбузов, 1/2 часть оставшихся и 10 арбузов. Итого ...
Алгебра
Английский язык