Помоги срочно! Для каждой пары уравнений (1) и (2) ответьте на следующие вопросы: 1) правда ли, что (1) = gt; (2) 2)правда ли, что (2) = gt; (1) 3)правда ли, что (1) lt;=gt;(2)

Алгебра
Помоги срочно! Для каждой пары уравнений (1) и (2) ответьте на следующие вопросы: 1) правда ли, что (1) = gt; (2) 2)правда ли, что (2) = gt; (1) 3)правда ли, что (1) lt;=gt;(2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  (1) ---  x≥0   ; (2) ---   x = -3                                                 ∅ 2.  (1) ---  x²-3x+2≠0  ≡  (x-1)(x-2)≠0 ≡  x≠1 ; x≠2      (2) ---                                             x=1 ; x=2                      ∅  3.  (1) ---  x(x²-3x+2) = 0                                                   (2)  ⇒ (1) 4.  (1) ---  x≠1    ; (2) ---  x=1                                                   ∅ 5.  (1) ---  x≠1    ; (2) ---  x=1                                                   ∅   6.  (1) ---                                                                             (2)  ⇒ (1) 7.                                                                                            ⇔ 8.                                                                                            ⇔ 9.                                                                                         (1) ⇒ (2) 10.                                                                                            ⇔ 11.                                                                                       (1) ⇒ (2)  12.                                                                                       (1) ⇒ (2)
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