Ефим написал на доске шестизначное число. если Фома вычеркнет из него две цифры так, чтобы получилось наибольшее число, то получится 4851.Если Фома вычеркнет из него три цифры так, чтобы получилось наименьшее число, то получитс...
Математика
Ефим написал на доске шестизначное число. если Фома вычеркнет из него две цифры так, чтобы получилось наибольшее число, то получится 4851.Если Фома вычеркнет из него три цифры так, чтобы получилось наименьшее число, то получится 251. Какое число записал Ефим на доске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет число 408251
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