Используя буквенные выражения Запиши решение каждой из следующих задач в 2 мотках мотках а м провода сколько метров провода в первом мотке если в нем на 6 метров меньше чем во втором

Математика

Используя буквенные выражения Запиши решение каждой из следующих задач в 2 мотках мотках а м провода сколько метров провода в первом мотке если в нем на 6 метров меньше чем во втором

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