Используя буквенные выражения Запиши решение каждой из следующих задач в 2 мотках мотках а м провода сколько метров провода в первом мотке если в нем на 6 метров меньше чем во втором
Математика
Используя буквенные выражения Запиши решение каждой из следующих задач в 2 мотках мотках а м провода сколько метров провода в первом мотке если в нем на 6 метров меньше чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 мотка - а м 1-й моток = х метрів 2-й моток =х+6 метрів а= х+(х+6)=х+х+6=2х+6 а-6=2х х=(а-6)/2 - метрів в першому мотку
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