Экскаватором можно выкопать за 1 ч канаву длиной 20 м. Одну канаву копали 10 ч, а друг??ю - 12 ч. Найди общую длину канав, которые выкопали за это время. Реши задачу разными спосабами. Сравни их и выбери самый удобный. С кратко...
Математика
Экскаватором можно выкопать за 1 ч канаву длиной 20 м. Одну канаву копали 10 ч, а друг??ю - 12 ч. Найди общую длину канав, которые выкопали за это время. Реши задачу разными спосабами. Сравни их и выбери самый удобный. С краткой записью.
Ответ(ы):
Гость:
1 способ. Длинный. 10*20=200(м) - за 10 часов. 12*20=240(м) - за 20 часов. 200+240=440(м) - за все время. 2 способ. (10+12)*20=440(м) - за все время.
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