Экскаватором можно выкопать за 1 ч канаву длиной 20 м. Одну канаву копали 10 ч, а друг??ю - 12 ч. Найди общую длину канав, которые выкопали за это время. Реши задачу разными спосабами. Сравни их и выбери самый удобный. С кратко...

Математика

Экскаватором можно выкопать за 1 ч канаву длиной 20 м. Одну канаву копали 10 ч, а друг??ю - 12 ч. Найди общую длину канав, которые выкопали за это время. Реши задачу разными спосабами. Сравни их и выбери самый удобный. С краткой записью.

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