Электрон, скорость которого 0,9с, движется навстречу протону, имеющему скорость 0,8с. Определить скорость их относительного движения.

Физика
Электрон, скорость которого 0,9с, движется навстречу протону, имеющему скорость 0,8с. Определить скорость их относительного движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость измеряется в метрах, деленных на секунду, если так, то складываем их скорости, так так они движутся навстречу друг другу, ответ 1,7 метра, деленного на секунду
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