Электрон, скорость которого 0,9с, движется навстречу протону, имеющему скорость 0,8с. Определить скорость их относительного движения.
Физика
Электрон, скорость которого 0,9с, движется навстречу протону, имеющему скорость 0,8с. Определить скорость их относительного движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость измеряется в метрах, деленных на секунду, если так, то складываем их скорости, так так они движутся навстречу друг другу, ответ 1,7 метра, деленного на секунду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите мини сочениния по теме благородный разбойник план 1 Кто такой Дубровский 2 О сновная часть как Дубровский сталразбойником 3Пож...
Английский язык
Литература