Электронные часы показывают на табло часы и минуты ,от 00:00 до 23:59.Сколько времени в течение суток на табло этих часов присутствует хотя бы одна цифра 2?
Математика
Электронные часы показывают на табло часы и минуты ,от 00:00 до 23:59.Сколько времени в течение суток на табло этих часов присутствует хотя бы одна цифра 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном часе 00:02 00:12 00:20-00:29 00:32 00:42 00:52 Итого 15 минут Полный час 02:00-02:59 12:00-12:59 20:00-20:59 22:00-22:59 Итого 4 часа В сутках 24 часа 4 полных + 20 часов по 15 минут 20*15=300 минут = 5 часов 4+5=9 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Эссе на тему: То, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о ??енности и важности брак
Английский язык
Математика
РЕШИТЬ 2 СПОСОБАМИ!!!!!!у 4 семей зимородков в гнездах по 5 яиц,а у стольких же семей з??бликов по 6 яиц.СКОЛЬКО ВСЕГО ЯИЦ В ГНЕЗДАХ ЭТИХ ПТИЦ?КАК ...
Алгебра
Степени.. Ребят, можете ли, решить на бумажке и фотку кинуть.. Просто не понимаю, но знаю, что там формулы нужны.. Пожалуйста. сделайте на ли...
Математика