Электронные часы показывают на табло часы и минуты ,от 00:00 до 23:59.Сколько времени в течение суток на табло этих часов присутствует хотя бы одна цифра 2?

Математика

Электронные часы показывают на табло часы и минуты ,от 00:00 до 23:59.Сколько времени в течение суток на табло этих часов присутствует хотя бы одна цифра 2?

Автор: Гость