Ему принадлежали и синь бекрайнего неба и легкие светлые облака и ширь земли дале??о низу

Гость: Гость:

Ему принадлежали и синь бескрайнего неба, и легкие светлые облака, и ширь земли далеко внизу. Ему - дополнение, выражено местоимением. Принадлежали - сказуемое, выражено глаголом. Синь - дополнение, выражено существительным. Бескрайнего - определение, выражено прилагательным. Неба - дополнение, выражено существительным. Легкие - определение, выражено прилагательным. Светлые - определение, выражено прилагательным. Облака - дополнение, выражено существительным. Ширь - дополнение, выражено существительным. Земли - дополнение, выражено существительным. Далеко - обстоятельство места, выражено наречием. Внизу - обстоятельство места, выражено наречием. ( Повествовательное, невосклицательное, простое, неопределенно - личное, распространенное, осложнено однородными дополнениями [ и О, и О, и О ] Удачи!