Еңбекқор құмырсқа пайымдау мәтін

Қазақ тiлi
Еңбекқор құмырсқа пайымдау мәтін
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кумырска деген кишкентай жандик .Кишкентайлыгына карамай ол оте енбеккор .Кумырска озинен коп салмак котера алады. Сол себепти оны -енбеккор кумырска дейди.
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