Еңбекқор құмырсқа пайымдау мәтін
Қазақ тiлi
Еңбекқор құмырсқа пайымдау мәтін
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кумырска деген кишкентай жандик .Кишкентайлыгына карамай ол оте енбеккор .Кумырска озинен коп салмак котера алады. Сол себепти оны -енбеккор кумырска дейди.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Песенки львенка и черепахи собрались послушать 50 антилопы 40 жирафов обезьян стол??ко сколько антилопы жирафов вместе сколько обезьян слушала пени...
Алгебра
Пользуясь графиком функции изображенным на рисунке 17 укажи два каких либо значен??я аргумента при которых функция принимает положительные значения...
Химия