Если бы вы создали модель идеального человека -какую ещё железу добавили в органи??м,с какими функциями?

Биология
Если бы вы создали модель идеального человека -какую ещё железу добавили в органи??м,с какими функциями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно железа производящая недостающие организму витамины, все сразу :D 
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