Если число умножить на 3 а затем прибавить к нему 674 то можно получить наименьшее н??четное четырехзначное число. найди это число

Математика
Если число умножить на 3 а затем прибавить к нему 674 то можно получить наименьшее н??четное четырехзначное число. найди это число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее нечетное четырехзначное это 1001  1) 1001- 674=327  2)327:3=109  ответ: загаданное число равняется 109
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