Если число умножить на 3 а затем прибавить к нему 674 то можно получить наименьшее н??четное четырехзначное число. найди это число

Математика

Если число умножить на 3 а затем прибавить к нему 674 то можно получить наименьшее н??четное четырехзначное число. найди это число

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