Если число умножить на 3 а затем прибавить к нему 674 то можно получить наименьшее н??четное четырехзначное число. найди это число
Математика
Если число умножить на 3 а затем прибавить к нему 674 то можно получить наименьшее н??четное четырехзначное число. найди это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее нечетное четырехзначное это 1001 1) 1001- 674=327 2)327:3=109 ответ: загаданное число равняется 109
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