1. Спортсмен пробежал дистанцию 400м и возвратился к месту старта. Чему равен путь, пройденный спортсменом, и модуль его перемещения?
Физика
1. Спортсмен пробежал дистанцию 400м и возвратился к месту старта. Чему равен путь, пройденный спортсменом, и модуль его перемещения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь это длина траектории его движения т е 400 метров. А модуль перемещения это прямая, соединяющая начальную и конечную точки, в данном случае 0.
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