Сочинение на тему (поэт или писатель которым я восхищаюсь)

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Конечно, все знакомы с творчеством А. С. Пушкина. Он великий поэт и писатель. В моей жизни он занимает особое место: читая его произведения, понимаю - вот кладезь ума, вот где истинные картины жизни русского народа! С работами А. Пушкина я знаком с детства, когда сначала мама, а потом я уже сам читал его сказки: "Сказку о золотом петушке", "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о царе Салтане, сыне его Гвидоне и прекрасной царевне-лебеди". Уже тогда, ещё будучи малышом, я понимал, что на этом моё знакомство с творчеством поэта не закончится, надеялся, что у него есть ещё много замечательных творений, с нетерпением ждал, когда пойду учиться в школу. И мои надежды сбылись: я познакомился с другими, не менее замечательными произведениями, из которых многие герои стали моими друзьями. К тому времени, когда мы изучали роман в стихах "Евгений Онегин", прошло сто семьдесят шесть лет с момента смерти Пушкина, но до сего времени никто не смог написать, создать ничего, похожего на это произведение, и это ещё раз подчёркивает уникальность таланта А. С. Пушкина. И это не единственное, чем я восхищаюсь в этом человеке.