Решить задачу методом уравнения в магазине было продано 3 отреза ткани всего 105 ме??ров на 15100 леев цена одного метра ткани первого отреза 160 леев второго 140 леев третьего 135 метров ткани . сколько метров ткани было во вт...

Математика

Решить задачу методом уравнения в магазине было продано 3 отреза ткани всего 105 ме??ров на 15100 леев цена одного метра ткани первого отреза 160 леев второго 140 леев третьего 135 метров ткани . сколько метров ткани было во втором и в третьем отреза ткани если в первои было 30 метров

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