Решить задачу методом уравнения в магазине было продано 3 отреза ткани всего 105 ме??ров на 15100 леев цена одного метра ткани первого отреза 160 леев второго 140 леев третьего 135 метров ткани . сколько метров ткани было во вт...
Математика
Решить задачу методом уравнения в магазине было продано 3 отреза ткани всего 105 ме??ров на 15100 леев цена одного метра ткани первого отреза 160 леев второго 140 леев третьего 135 метров ткани . сколько метров ткани было во втором и в третьем отреза ткани если в первои было 30 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть во 2 и 3 отрезах было х и у метров соответственно, тогда 30+х+у=105 160•30+140•х+135•у=15100 Выразим у из первого уравнения и подставим во второе у=75-х 4800+140х+135•(75-х)= =15100 5х=175 х=35, тогда у=40
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