В чем состоит отличие в строении хромосом в бактериальной клетки?

Биология
В чем состоит отличие в строении хромосом в бактериальной клетки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хромосома состоит из белка ДНК и рнк а вирус состоит из гномы одного или несколько белков
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