Помогите пожалуйста решить з√2,3

Математика
Помогите пожалуйста решить з√2,3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа № 3 2. S=100^2 у квадрата все стороны одинаковые. одна сторона будет 10 см. 10х10=100см^2 P=10+10+10+10=40 см (это периметр квадрата) 3. 16/2=8 (16-это делимое, 2 -делитель, 8 частное)     40/5=8      24/3=8
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