Если длину прямоугольника увеличить на 1/5 его длины,а ширину уменьшить на 1/5 его ширины , то площадь его изменится на 1) уменьшится на 10% 2)увеличится на 4% 3)уменьшится на 4% 4)увеличится на 10% 5)не изменится
Математика
Если длину прямоугольника увеличить на 1/5 его длины,а ширину уменьшить на 1/5 его ширины , то площадь его изменится на 1) уменьшится на 10% 2)увеличится на 4% 3)уменьшится на 4% 4)увеличится на 10% 5)не изменится
Ответ(ы):
Гость:
3. Уменьшится на 4% Допустим длина - 10 см, ширина - 5. После увеличения и уменьшения длина становится 12 см, ширина - 4. Бывшая площадь равна 10*5=50 кв. см., а та, что стала - 12*4=48 кв. см. 50 - 100% 48 - х% х = 48*100/50=96%. 100-96=4%.
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