Если длину прямоугольника увеличить на 1/5 его длины,а ширину уменьшить на 1/5 его ширины , то площадь его изменится на 1) уменьшится на 10% 2)увеличится на 4% 3)уменьшится на 4% 4)увеличится на 10% 5)не изменится

Математика

Если длину прямоугольника увеличить на 1/5 его длины,а ширину уменьшить на 1/5 его ширины , то площадь его изменится на 1) уменьшится на 10% 2)увеличится на 4% 3)уменьшится на 4% 4)увеличится на 10% 5)не изменится

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