если к задуманному числу прибавить тоже число а потом- число в 3/40 раза больше заду??анного то получится 30 2/3 какое число задумали

Математика

если к задуманному числу прибавить тоже число а потом- число в 3/40 раза больше заду??анного то получится 30 2/3 какое число задумали

Автор: Гость