Решите пж где Ваня решал задачу

Математика
Решите пж где Ваня решал задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80*2=160 2)70*2=140 3)140+160=300км.
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