Взаимосвязи природы в зоне степей
Окружающий мир
Взаимосвязи природы в зоне степей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В степной зоне очень тёплое,продолжительное,засушливое лето.Часто дуют горячие сухие ветры - суховеи.Иногда они переходят в пыльные бури.Дожди здесь редки.Обычно они ливневые.Степная зона славится самой плодородной почвой-чернозёмом.
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