Решите:19×(2х-3)=19×(5х+6)
Математика
Решите:19×(2х-3)=19×(5х+6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19*(2х-3)=19*(5х+6) 2х-3=5х+6 2х-5х=6+3 -3х=9 х=9/(-3) х=-3
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