Найдите последние цифры значения цифрового выражения 383*161*747-949*262*646
Математика
Найдите последние цифры значения цифрового выражения 383*161*747-949*262*646
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последняя цифра первого слагаемого будет (перемножаем последние цифры множителей): 3*1*7=21, то есть 1 Последняя цифра второго слагаемого будет (перемножаем последнии цифры множителей): 9*2*6=108 то есть 8 Т.к. 1<8, то мы займём один десяток, получим 11-8=3 Ответ: 3
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