Помогите напишите утверждения по Роману "Капитанская дочка" 10 утверждений а в ско??очках напишите оно ложное или истинное. срочно надо Простоя не могу это сделать напишите например Дочку звали Настя оно ложное потомучто ее зва...
Литература
Помогите напишите утверждения по Роману "Капитанская дочка" 10 утверждений а в ско??очках напишите оно ложное или истинное. срочно надо Простоя не могу это сделать напишите например Дочку звали Настя оно ложное потомучто ее звали Мария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 В 1836 году Александром Сергеевичем Пушкиным была написана повесть «Капитанская дочка»(истина) 2 Петр Гринев рассказывает читателю о своей молодой жизни. Он – единственный выживший из 20 детей отставного майора и бедной дворянки, жил в барской семье среднего достатка(ложь,из 9 детей) 3 У немолодой четы Мироновых была дочь Катя (ложь,Маша) 4 В произведении описывается национально освободительное движение Е.Пугачева(истина) 5 Петр Гринёв и Мария Миронова – персонажи вымышленные(истина) 6 Свою повесть Пушкин оформил в реалистичной форме в виде записок из дневника главного героя Петра Гринева(истина) 7 Гринев, имея привычку нелестно отзываться об окружающих, частенько язвительно говорил о Маше, дочери капитана, выставляя её полной дурочкой(ложь, Швабрин плохо отзывался о Маше) 8 17-летнего Петрушу отец решил по старым связям отправить на службу в Омск(ложь,в Оренбург) 9 для присмотраза Петрушей отец нанял старого слугу Савельича(истина) 10 Зурин предложил играть на деньги в бельярди в результате Петруша проиграл целых 20 рублей – большие деньги на то время(ложь,100р)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ: Его имя Zveruga . Он умеет дышать и плавать под водой. Он не умеет быстро бегать ,потому -что лапы у него только спереди. У него е...
Қазақ тiлi
Помогите дополните пожалуйста Диалогті толықтырып өзара сөйлесіндер -Жасөспі??імге қандай киім кию керек? -Спорттық үлгімен тігілген киім жа...
Математика