Помогите напишите утверждения по Роману "Капитанская дочка" 10 утверждений а в ско??очках напишите оно ложное или истинное. срочно надо Простоя не могу это сделать напишите например Дочку звали Настя оно ложное потомучто ее зва...

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1 В 1836 году Александром Сергеевичем Пушкиным была написана повесть «Капитанская дочка»(истина) 2 Петр Гринев рассказывает читателю о своей молодой жизни. Он – единственный выживший из 20 детей отставного майора и бедной дворянки, жил в барской семье среднего достатка(ложь,из 9 детей) 3 У немолодой четы Мироновых была дочь Катя (ложь,Маша) 4 В произведении описывается национально освободительное движение Е.Пугачева(истина) 5 Петр Гринёв и Мария Миронова – персонажи вымышленные(истина) 6 Свою повесть Пушкин оформил в реалистичной форме в виде записок из дневника главного героя Петра Гринева(истина) 7 Гринев, имея привычку нелестно отзываться об окружающих, частенько язвительно говорил о Маше, дочери капитана, выставляя её полной дурочкой(ложь, Швабрин плохо отзывался о Маше) 8 17-летнего Петрушу отец решил по старым связям отправить на службу в Омск(ложь,в Оренбург) 9 для присмотраза Петрушей отец нанял старого слугу Савельича(истина) 10 Зурин предложил играть на деньги в бельярди в результате Петруша проиграл целых 20 рублей – большие деньги на то время(ложь,100р)