Если переводить 30% в число, получиться 0,3? Если да, то почему же тогда в решение одной задачи( Значение суммы двух натуральных чисел равно 50. Если первое число увеличить на 30%, а второе - на 70%, то значение их суммы будет...
Алгебра
Если переводить 30% в число, получиться 0,3? Если да, то почему же тогда в решение одной задачи( Значение суммы двух натуральных чисел равно 50. Если первое число увеличить на 30%, а второе - на 70%, то значение их суммы будет равно 81. Найдите данные числа) получается 1,3? Хэлп(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решила эту задачу, у меня получились числа 40 и 10, что не так?
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