Если переводить 30% в число, получиться 0,3? Если да, то почему же тогда в решение одной задачи( Значение суммы двух натуральных чисел равно 50. Если первое число увеличить на 30%, а второе - на 70%, то значение их суммы будет...

Алгебра

Если переводить 30% в число, получиться 0,3? Если да, то почему же тогда в решение одной задачи( Значение суммы двух натуральных чисел равно 50. Если первое число увеличить на 30%, а второе - на 70%, то значение их суммы будет равно 81. Найдите данные числа) получается 1,3? Хэлп(

Автор: Гость