Тебя,Тебе,Вас укажите лицо число падеж! И это местоименья?
Русский язык
Тебя,Тебе,Вас укажите лицо число падеж! И это местоименья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это личные местоимения. тебе - 2л ед ч, д.п. тебя - 2л ед ч, р.п. либо в.п, зависит от контекста Вас - 2л мн ч, р.п. или в.п. также зависит от контекста.
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