Пожалуйста! Напишите не большое эссе (5-7 предложений) "Песня верный спутник челове??а" не с интернета!

Гость: Гость:

Я счиатаю что выражение первый спутник челова,потому что где бы он не был музыка всегда с ним.без музыки в похадах или просто сидя дома было бы намного скучнее.также песни встречаются и в фильмах.даже в некоторых сказках или просто рассказах встречаются слова песен!и в завершение хочу сказать что без песни не сложилось бы человество.