Пожалуйста! Напишите не большое эссе (5-7 предложений) "Песня верный спутник челове??а" не с интернета!
Музыка
Пожалуйста! Напишите не большое эссе (5-7 предложений) "Песня верный спутник челове??а" не с интернета!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я счиатаю что выражение первый спутник челова,потому что где бы он не был музыка всегда с ним.без музыки в похадах или просто сидя дома было бы намного скучнее.также песни встречаются и в фильмах.даже в некоторых сказках или просто рассказах встречаются слова песен!и в завершение хочу сказать что без песни не сложилось бы человество.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение на тему на какого сказачнаго героя я бы хотел быть похож.Напиш??те от лица девочки.От 5 до 10 предложений.Лучше больших.И нормал...
Литература
В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке ?чиполлино чиполлоне чиполлотто , чиполлино чиполлоне чиполлучча чиполлотто, ...
Русский язык
Другие предметы